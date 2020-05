Arrivano a tre gli smartphone Huawei della serie economica dei P40. Dopo Huawei P40 Lite standard e Huawei P40 Lite E, ecco Huawei P40 Lite 5G, un “nuovo” smartphone in arrivo in Europa, senza servizi di Google, ma col supporto alle reti di quinta generazione.

Dettagli e caratteristiche di Huawei P40 Lite 5G

Se nella lettura delle caratteristiche tecniche di Huawei P40 Lite 5G, trovaste qualcosa di familiare è perché, in sostanza, si tratta di un semplice rebrand di Huawei Nova 7 SE.

Dunque, non è una vera e propria novità, nonostante manchi ad oggi l’ufficialità di uno smartphone in arrivo anche sul nostro mercato, privo dei servizi di Google, sostituiti dagli Huawei Mobile Services di casa. L’idea che sta dietro a tale commercializzazione è semplice: fornire al mercato occidentale un dispositivo di fascia media compatibile con le reti 5G che non costi eccessivamente.

Comunque, ecco le prime informazioni trapelate sulla scheda tecnica di Huawei P40 Lite 5G:

Schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con foro

Kirin 820 5G con CPU octa core a 2,36 GHz e GPU ARM Mali-G57MP6

Memorie: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

Fotocamere posteriori: principale da 64 megapixel f/1.8, grandangolare da 8 megapixel f/2.4, e una coppia di sensori da 2 megapixel: uno per le macro, l’altro per il calcolo della profondità di campo

Fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f/2.0

Android 10 con EMUI 10

Altro: lettore di impronte laterale, connettività 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, USB C

Batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 40 watt

Immagini di Huawei P40 Lite 5G

Prezzo e disponibilità di Huawei P40 Lite 5G

Secondo la WinFuture, Huawei P40 Lite 5G arriverà in Europa nei colori Crush Green, Space Silver e Midnight Black a un prezzo inferiore a 400 euro.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, ma intanto fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.